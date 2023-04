Tennis: Torneo Madrid. Paolini sconfitta all’esordio da Frech

La toscana non vince un incontro a livello di main draw da inizio febbraio MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Subito fuori Jasmine Paolini nel "Mutua Madrid Open", WTA 1000 dotato di un montepremi di 7.652.174 euro che si sta disputando sulla terra rossa della Caja Magica di Madrid, in Spagna (combined con un Masters 1000 Atp). Prosegue dunque il periodo nero della 27enne toscana, n.68 WTA, sconfitta al primo turno per 6-2 6-3, in un'ora e venti minuti, dalla polacca Magdalena Frech, n.100 del ranking, promossa dalle qualificazioni. L'azzurra non vince una partita a livello di main draw WTa dal torneo di Lione di inizio febbraio, quando ha perso nei quarti con la Garcia. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 26-Apr-23 17:39