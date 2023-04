Atletica: Palmisano e Stano al rientro a Madrid nei 10 km di marcia

Entrambi hanno preso parte a un raduno federale svolto per l'occasione nella loro sede abituale di allenamento a Ostia. ROMA (ITALPRESS) – I due campioni olimpici azzurri Massimo Stano e Antonella Palmisano saranno al via domenica sulle strade di Madrid nei 10 chilometri. Entrambi hanno preso parte a un raduno federale svolto per l'occasione nella loro sede abituale di allenamento a Ostia, dove per una decina di giorni alcuni dei migliori specialisti azzurri si sono ritrovati quando manca meno di un mese agli Europei a squadre di Podebrady, il 21 maggio in Repubblica Ceca. "Ho voglia di gareggiare per avere stimoli diversi dall'allenamento", racconta Antonella Palmisano. E non potrebbe essere diversamente, dopo un lungo periodo difficile: i fastidi fisici che l'hanno costretta allo stop nella passata stagione, poi l'intervento di fine settembre all'anca sinistra. "Tutto sembrava andare per il verso giusto durante la riabilitazione – spiega la 31enne tarantina di Mottola – ma nel mese scorso incrementando il lavoro ho iniziato ad avvertire sensazioni strane, una scarsa sensibilità al cavo popliteo del ginocchio sinistro, e in pratica non riuscivo a dare l'impulso alla gamba come avrei voluto. Mi sono sottoposta a un paio di infiltrazioni, la prima all'inizio di aprile e l'altra due settimane più tardi. Adesso non siamo più nella fase acuta e la situazione sembra gestibile, perché riesco ad allenarmi". E con riscontri incoraggianti: "Comincio a osservare crono che non vedevo da anni – continua la portacolori delle Fiamme Gialle – sempre sotto la guida del coach Parcesepe, ma anche a sentirmi stanca ed è buon segno. Sono contenta di viaggiare a ritmi che mi mancavano, di avere buone sensazioni. Per me negli ultimi giorni è stato molto importante poter lavorare in gruppo nel raduno, con gli altri ragazzi, senza pensare troppo a questi problemi che rischiavano di condizionarmi anche mentalmente". A Madrid troverà le cinesi Qieyang Shijie, due volte di bronzo (20 km e 35 km) agli ultimi Mondiali, e Yang Jiayu, primatista del mondo della 20 km, ma anche la greca Antigoni Ntrismpioti, doppia campionessa europea. "Il percorso è impegnativo, con saliscendi, e quindi so già che potrei avvertire maggiore fastidio rispetto a un tracciato pianeggiante. Ma per ricominciare voglio mettermi alla prova su una distanza più breve ed è l'occasione giusta. In questa prima gara sono consapevole di non avere tutte le carte in regola per stare davanti, ma devo accettarlo per il momento. Sarà inevitabilmente una tappa di passaggio e in questi giorni continuo a caricare, senza finalizzarla. Vorrei però farmi trascinare dalla gara, divertirmi anche un po' e avere pensieri positivi. Quando andrò sulla linea di partenza sarà una bella emozione, sentire l'adrenalina e il batticuore per una gara". Nella scorsa edizione del Gran Premio Madrid Marcha arrivò tredicesimo con 40:21 in una stagione che poi l'avrebbe visto esaltarsi in Oregon, campione mondiale della 'trentacinque' dopo l'oro olimpico nella 20 chilometri. "Sì, il primo desiderio è di fare decisamente meglio rispetto a quella volta". Parola di Massimo Stano che non gareggia dagli Europei di Monaco dove non ha raccolto quello che avrebbe voluto (ottavo) e che rilancia con l'intenzione di 'doppiare' a Budapest. "Nei piani iniziali l'esordio era previsto a metà marzo, sulla 20 km dei campionati italiani a Frosinone, ma un fastidio ai bicipiti femorali mi ha indotto a ritardare il debutto. Ma ho continuato a lavorare – dichiara il pugliese delle Fiamme Oro, a sua volta nel 'ParceTeam' – e questo test cade a pennello, tre settimane prima della 'venti' agli Europei a squadre. Per i Mondiali sarei dentro con il ranking ma vorrei comunque fare il minimo di 1h20:10. La 10 km finora non è mai stata troppo considerata – prosegue il 31enne barese di Palo del Colle – ma d'ora in poi diventerà importante con il nuovo regolamento della staffetta olimpica che avrà frazioni all'incirca di questa distanza. Non sarò in grande spolvero, perché nello scorso weekend ho portato a termine un lavoro impegnativo e ci vuole un po' per smaltirlo. Ma sono curioso di vedere quello che ho nelle gambe e cosa viene fuori. Credo di essere in una discreta forma. E voglio rifarmi dell'anno scorso, su un percorso muscolare che ormai conosco, con dirittura d'arrivo in salita e dall'altro lato la discesa. Proverò a dire la mia, anche in base a come verrà interpretata la competizione, se si andrà forte in avvio o no". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). gm/com 27-Apr-23 15:11