“Back to Zero Awards”, premiati gli studenti della Sapienza

ROMA (ITALPRESS) – "Il nostro asset più importante" sono "le persone, con il proprio bagaglio di attitudini e competenze", che "si sviluppano già durante gli anni di formazione universitaria, e che continuano ad essere coltivate anche in azienda grazie ai nostri Programmi di formazione interna". Lo ha detto Elena Stefanoni, Head of Employer Branding and Orientation di Eni, nel corso dell'evento "Back to Zero Awards" di TEDxSapienzaU – di cui Eni è main sponsor assieme a Tim e Unicredit – durante il quale sono stati premiati alcuni studenti della Sapienza che hanno passato una selezione come speaker per TEDX e che hanno focalizzato i loro discorsi sul tema "back to zero" inteso nella accezione più ampia, non solo ambientale ma anche sociale e finanziaria. Nella prima parte dell'evento, gli studenti selezionati hanno preso la parola sul palco con degli speech ispirazionali legati alla tecnologia e alla sostenibilità, ma anche allo sviluppo personale. Spazio poi alle presentazioni istituzionali dei tre main sponsor (Eni, Tim, Unicredit). "Da sempre crediamo nel ruolo cruciale delle istituzioni formative, come l'Università nella quale ci troviamo oggi, e lo facciamo continuando ad instaurare collaborazioni e partnership a livello nazionale e internazionale, al fine di promuovere e supportare i percorsi di eccellenza", ha spiegato Stefanoni, che ha raccontato la realtà Eni, facendo anche riferimento ai 70 anni dell'azienda, e ha poi premiato lo speaker che ha affrontato il tema dello sviluppo personale. Per questo motivo "siamo entusiasti di aver contribuito alla realizzazione di questa iniziativa, e di essere al fianco dei molti giovani presenti, ai quali suggeriamo di avere uno sguardo sempre proiettato al futuro, all'innovazione e al progresso". A novembre gli speaker che hanno vinto la competizione torneranno sul palco per il main event, che vedrà anche la partecipazione di alcuni personaggi del mondo dello spettacolo. – foto ufficio stampa Eni – (ITALPRESS). xi2/fsc/red 27-Apr-23 16:02