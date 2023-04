Calcio: Serie A, Marcenaro arbitra Napoli-Salernitana

Inter-Lazio sarà invece diretta da Guida ROMA (ITALPRESS) – Designati gli arbitri per la 32esima giornata del campionato di Serie A, in programma tra venerdì 28 e domenica 30 aprile. Un turno che potrebbe chiudere il discorso scudetto e assegnare il terzo tricolore della storia al Napoli. La squadra di Luciano Spalletti affronterà al Maradona la Salernitana nel match in calendario sabato 29 alle 15 (la gara però potrebbe slittare a domenica 30) e a dirigere il derby campano ci sarà Matteo Marcenaro. Con l'arbitro della sezione di Genova, ci saranno gli assistenti Meli e Alassio, il quarto ufficiale di gara Volpi e gli addetti alla Var Dimartino e Fourneau. L'altra partita chiave in ottica scudetto è Inter-Lazio, gara in programma domenica alle 12.30 a San Siro e che sarà diretta da Marco Guida di Torre Annunziata. Con lui i guardalinee Galetto e Di Iorio, il quarto uomo Pairetto e gli arbitri Var Chiffi e Ayroldi. SERIE A – 32^ GIORNATA – 30/04 Lecce – Udinese (28/04, ore 18.30) arbitro: Marchetti di Ostia Lido Spezia – Monza (28/04, ore 20.45) arbitro: Rapuano di Rimini Napoli – Salernitana (29/04, ore 15) arbitro: Marcenaro di Genova Roma – Milan (29/04, ore 18) arbitro: Orsato di Schio Torino – Atalanta (29/04, ore 20.45) arbitro: Sacchi di Macerata Inter – Lazio (ore 12.30) arbitro: Guida di Torre Annunziata Cremonese – Verona (ore 15) arbitro: Doveri di Roma Sassuolo – Empoli (ore 15) arbitro: Dionisi di L'Aquila Fiorentina – Sampdoria (ore 18) arbitro: Giua di Olbia Bologna – Juventus (ore 20.45) arbitro: Sozza di Seregno – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/glb/red 27-Apr-23 12:13