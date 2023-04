Cozzoli “Lo sport aiuta a migliorare la vita”

"Non siamo più il quinto paese più sedentario e nella scuola oggi ci sono 2 milioni di bambini che fanno sport". ROMA (ITALPRESS) – "Oggi facciamo un salto importante in avanti. Quando mi hanno proposto di firmare questo protocollo ho subito accettato perché lo sport è il miglior investimento per prevenire malattie croniche e migliorare la salute dei cittadini". Così Vito Cozzoli, Presidente e AD di Sport e Salute, durante l'evento per la firma del protocollo d'intesa per la promozione di sani stili di vita e campagne di sensibilizzazione e di screening sul diabete e sull'obesità nelle città che si è tenuto presso la sede dell'Anci a Roma. "Nonostante due anni di pandemia non siamo più il quinto paese più sedentario e nella scuola oggi ci sono 2 milioni di bambini che fanno sport: questo è il cambio culturale che dobbiamo portare avanti, dobbiamo vedere lo sport come un miglioramento della vita e realizzare campagne di sensibilizzazione e screening su obesità e diabete nelle città. Vogliamo far sì che lo sport sia uno strumento di sensibilizzazione aiutando le persone in maniera concreta, anche con la tecnologia, dando alla gente dei parametri da seguire e facendo entrare nella cultura delle persone la sensibilità per tematiche del genere", ha concluso Cozzoli. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/gm/red 27-Apr-23 13:14