Gp sciabola a Seul, altri 7 azzurri nel tabellone principale

Raggiungono Curatoli e Samele, qualificati per diritto di ranking SEUL (COREA DEL SUD) (ITALPRESS) – Sono sette gli azzurri qualificati per il tabellone principale maschile del Grand Prix di sciabola a Seul dopo le fasi preliminari andate in scena nella notte italiana. Erano già qualificati per diritto di ranking Luca Curatoli e Luigi Samele. A loro si è unito dopo la fase a gironi, conclusa con un en plein di vittorie, Pietro Torre. Attraverso il tabellone preliminare di eliminazione diretta, poi, hanno staccato il pass per la giornata conclusiva di sabato anche Giovanni Repetti, Matteo Neri, Riccardo Nuccio ed Enrico Berrè alla sua prima gara post-infortunio. Si è fermata all'ultimo assalto di qualificazione la corsa di Mattia Rea e Dario Cavaliere. Stop nel tabellone preliminare da 128 per Luca Fioretto, Giorgio Marciano ed Emanuele Nardella. Domani, alle 3 ore italiane, la fase a gironi ed il tabellone preliminare ad eliminazione diretta della sciabola femminile, già qualificate Rossella Gregorio, Martina Criscio e Michela Battiston per diritto di ranking. Sabato l'ultima giornata con i tabelloni principali da 64 delle prove maschili e femminili. Il GP in Corea, anche se soltanto a livello individuale, rappresenta anche la prima tappa di qualifica olimpica verso i Giochi di Parigi 2024 che si deciderà – soprattutto – nelle prove a squadre di Coppa del Mondo. – foto ufficio stampa Federscherma – (ITALPRESS). glb/com 27-Apr-23 11:39