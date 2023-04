Infortuni, Tenerini (Forza Italia): “Garantiamo ai giovani il lavoro sicuro, sì al Decalogo Confsal”

(Adnkronos) – “Siamo qui per consegnare alle future generazioni qualcosa di diverso un lavoro sicuro e dignitoso e sottoscrivo virtualmente il Decalogo Confsal”. A dirlo oggi Chiara Tenerini, deputata di Forza Italia, intervenendo al dibattito con le forze politiche e le istituzioni in merito al ‘Decalogo per la prevenzione partecipata Confsal su salute e sicurezza sul lavoro’.

“La formazione nella scuola – avverte – deve creare la consapevolezza della presenza all’interno della società e non un’ora aggiuntiva. I ragazzi devono prendere in mano il loro futuro per essere cittadini consapevoli del proprio futuro”.