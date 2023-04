Miami elimina Milwaukee, avanti New York, Memphis resta a galla

Impresa degli Heat che sfideranno ora i Knicks. Golden State sul 3-2 contro Sacramento MILWAUKEE (USA) (ITALPRESS) – Benvenuti al Jimmy Butler show. I sogni di gloria di Milwaukee si infrangono contro Miami e soprattutto contro una prestazione monstre del sei volte All Star: 42 punti nel successo per 128-126 all'overtime che consente agli Heat di chiudere la serie sul 4-1 ed eliminare la squadra che aveva terminato la regular season col miglior record di tutta la Lega. È la sesta volta nella storia che una squadra qualificata ai play-off da ottava butta fuori la testa di serie numero 1, la prima da quando nel 2012 Philadelphia ebbe la meglio su Chicago sfruttando l'infortunio fra i Bulls di Derrick Rose. Butler – 38.4 punti di media nella serie – firma prima il canestro che porta gara 5 all'overtime (Bucks avanti 118-116 a 2"1 dalla sirena), completando l'ennesima rimonta visto che dopo i primi tre quarti Milwaukee era avanti 102-86. Decisivi anche Adebayo (20 punti, 10 rimbalzi e 10 assist) e Vincent (22 punti), per i Bucks 38 punti e 20 rimbalzi di Antetokounmpo e 33 punti di Middleton. Miami si giocherà ora la semifinale di Conference contro New York, che chiude sul 4-1 la sfida con Cleveland imponendosi nel quinto atto per 106-95: 23 punti per Brunson, 21 per Barrett e i Knicks per la seconda volta in 23 anni superano il primo turno dei play-off. Primo appuntamento contro gli Heat domenica al Madison Square Garden. Più incerta la situazione a Ovest, dove Golden State passa a Sacramento 123-116 e si porta sul 3-2. Stephen Curry trascina i Warriors con 31 punti, 21 punti e 7 assist per Draymond Green, 25 punti per Klay Thompson. E domani notte, davanti al proprio pubblico, i campioni in carica hanno la chance di chiudere i conti. Non sfruttano invece il primo match-point i Lakers, sconfitti al FedExForum per 116-99. Bane (33 punti e 10 rimbalzi) e Morant (31+10) tengono a galla Memphis, che si rifà sotto nella serie (2-3) e si guadagna gara 6 domani notte a Los Angeles. Male stavolta LeBron James (15 punti con 1/7 dal campo e 10 rimbalzi), il migliore fra i gialloviola è Anthony Davis con 31+19. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). glb/red 27-Apr-23 08:59