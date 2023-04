Sainz “Fiducia in Vasseur, a Baku saremo più competitivi”

"La gara sprint sarà molto emozionante, oltre che difficile fisicamente". BAKU (AZERBAIJAN) (ITALPRESS) – "Stiamo conoscendo meglio la macchina, ci aspettiamo di essere ancora più veloci rispetto all'Australia". Queste le parole di Carlos Sainz, numero 55 della Ferrari intervenuto nel corso della conferenza stampa piloti tenutasi alla vigilia del weekend di Baku per il Gran Premio dell'Azerbaijan. "Arriviamo a Baku con un format diverso, che potrebbe creare delle novità negli approcci al weekend. L'approccio al sabato con la qualifica per la sprint race sarà duro, specialmente perché dovremmo alzarci molto presto per il Q1. La gara sprint sarà molto emozionante, oltre che difficile fisicamente. Ma se questo serve a rendere il prodotto Formula 1 migliore allora noi come piloti siamo disposti ad accontentare il pubblico", aggiunge lo spagnolo. Tornando alla Ferrari, "siamo riusciti a conoscere meglio la macchina, identificando i nostri punti deboli e i punti di forza degli avversari, cercando di reagire e rimontare. In Australia siamo stati piuttosto veloci in gara, adesso speriamo di poter essere ancora più competitivi in questo weekend". "Mekies? Parliamo di una persona in gamba, una figura estremamente valida – il riferimento al direttore sportivo della Rossa che passerà alla AlphaTauri come team principal – L'opportunità per un ruolo così importante lo vede molto motivato nell'accettare una posizione così, lasciando comunque un'altra carica di prestigio come quella in Ferrari. Stiamo anche cercando di integrare delle nuove persone, ho molta fiducia in Vasseur e nell'approccio del team ai tanti cambiamenti che si stanno susseguendo in queste settimane". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xi6/glb/red 27-Apr-23 13:34