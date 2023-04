Calcio: Ancelotti “Modric? Non so quando rientrerà, è insostituibile”

Il tecnico del Real Madrid in ansia in vista della finale di Copa del Re. MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Allarme rosso in casa Real Madrid per le condizioni fisiche di Luka Modric. Carlo Ancelotti, in conferenza stampa, alla vigilia del match di campionato, in casa, contro l'Almeria, si è detto molto preoccupato, soprattutto in vista delle due gare delle semifinali di Champions League contro il Manchester City e della finale di Copa del Re contro l'Osasuna. Il playmaker croato si è infortunato alla coscia sinistra in occasione della gara persa per 4-2, martedì, contro il Girona. "Non so quando rientrerà Modric. Dobbiamo valutare bene le cose: ha avuto un piccolo infortunio ed è in attesa dell'evoluzione del caso. Non so se potremo contare su di lui in finale di Copa del Re (in scena il 6 maggio, ndr.). Siamo preoccupati: lui è insostituibile", ha detto il tecnico del Real Madrid. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 28-Apr-23 19:29