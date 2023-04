Calcio: Thiago Motta “Juve squadra top, voglio Bologna concreto”

"Il mio futuro? Penso al presente e a farci trovare pronti domenica" BOLOGNA (ITALPRESS) – "Oggi la realtà è quella di affrontare una top come la Juventus in maniera concreta e con grande pragmatismo, come abbiamo sempre fatto. Ci aspettiamo una Juve che può giocare, ma che allo stesso può aspettare per poi contrattaccare. Bisogna essere svegli sulle transizioni perché loro sono lesti nel farle". A 48 ore dalla partita di domenica sera alle 20.45 al Dall'Ara contro i bianconeri, Thiago Motta mette in guardia i suoi dalla squadra di Allegri, reduce da 3 ko di fila in campionato. Il tecnico italo-brasiliano è troppo concentrato sul futuro immediato per ripensare ai duelli passati da interista contro i bianconeri: "Non ho il tempo di pensare cosa sia per me la Juventus da ex Inter, mi dedico principalmente a trasmettere energie ai ragazzi". Riguardo alla partita di domenica, alcuni giocatori potrebbero risentire delle tante partite senza sosta: "Non c'è nessun giocatore stanco – ha però voluto ribadire Motta – continuiamo a preparare la prossima partita nel migliore dei modi. Non ho visto una settimana diversa dalle altre, sebbene possa sembrare che mantenere la concentrazione con una grande sia più facile di quando si affronti una più alla portata". "Con la Juventus dobbiamo essere concreti, approfittare dei momenti che avremo a disposizione e difenderci compatti tutti insieme quando li avranno loro, così da potergli fare male". Poi una parola su Allegri, da tanti messo sulla graticola: "Per lui parla la storia, è da considerare uno dei migliori allenatori italiani del presente". Mentre riguardo alle motivazioni per la sua squadra ha aggiunto: "Non abbiamo bisogno di discorsi motivazionali, sono consapevole dell'impegno costante che danno i ragazzi e basterà lo stadio a darci la carica". Ha poi fatto il punto sui singoli: "Barrow e Zirkzee stanno bene, Kyriakopoulos sa fare sia l'esterno che il terzino, Orsolini a destra è una possibilità e la stessa cosa vale per Aebischer. Domani vediamo come andrà l'ultimo allenamento per valutare chi parte titolare domenica. Arnautovic non ci sarà. Dal punto di vista medico è guarito, ma la sua ultima partita completa è datata 4 gennaio. Deve avere calma per ritrovare la forma giusta. Cambiaso invece sta molto bene, ha ripreso a lavorare con il gruppo facendo un recupero fantastico". Dopo la prova opaca di Verona potrebbe tornare dal primo minuto Zirkzee. "Conosce le sue responsabilità, alza il livello e di conseguenza quello del gruppo. Per i ragazzi come De Silvestri, Sosa, Medel con meno minutaggio non è facile continuare a dare il loro apporto alla squadra, però ognuno di loro lo sta facendo a modo proprio, con grande impegno. Dovrà essere così fino alla fine, per farsi trovare pronti una volta chiamati in causa. Bonifazi sta bene, si sta allenando con il gruppo. All'inizio ha avuto qualche difficoltà in seguito al dolore al ginocchio, ma sarà presente una volta in cui ne avremo bisogno. Dominguez si allena molto bene, se deve giocare in un ruolo diverso lo fa perché lo interpreta in maniera ottimale. Deve regolare il suo impeto ma non va frenato, lo ha nell'indole". Di futuro Motta non ne vuole ancora parlare: "Nel momento giusto si parlerà di obiettivi reali. Oggi penso al presente, alla Juventus, a farci trovare pronti. Il tempo per discutere del mio futuro ci sarà. Con i dirigenti parlo tutti i giorni di come migliorare il progetto del club. Con il presidente invece non ho ancora avuto modo di confrontarmi". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mf/glb/red 28-Apr-23 17:50