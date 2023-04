Motomondiale: Gp Spagna. Bagnaia “Domani faremo un passo in avanti”

Il campione in carica della Ducati: "Stiamo ancora cercando un buon setup" ROMA (ITALPRESS) – "Stiamo ancora cercando un buon setup della moto che mi permetta un miglior feeling con l'anteriore. Oggi ho ripetuto la mia performance dello scorso anno, ma nel frattempo i tempi si sono abbassati e i nostri avversari sono migliorati". Non può che essere deluso Francesco Bagnaia, 13esimo al termine del venerdì delle libere del Gp di Spagna. "Ho fiducia nella mia squadra e so che domani riusciremo a fare un passo in avanti – aggiunge il torinese della Ducati, campione del mondo in carica – Le Q1 non saranno sicuramente facili: molti piloti veloci si contenderanno le prime due posizioni, ma sono fiducioso di poter far bene". "E' stata una giornata complicata ma me l'aspettavo, viste le mie condizioni – le parole dell'altro centauro della Ducati, Enea Bastianini, 21esimo – Domattina l'obiettivo è quello di scendere in pista per le prove libere e capire se sarò in grado di proseguire con le qualifiche per poi disputare la gara Sprint nel pomeriggio. In ogni caso oggi mi sono divertito e mi sono goduto questa giornata nuovamente in sella alla mia moto. Anche se non sono ancora al 100%, è stata davvero una bellissima sensazione". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 28-Apr-23 19:17