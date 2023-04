Ufficiale, Napoli-Salernitana si gioca domenica alle 15

Lo ha stabilito la Lega Serie A in attuazione dell'ordinanza del Prefetto della città partenopea ROMA (ITALPRESS) – Napoli-Salernitana, derby campano valido per la 32esima giornata di Serie A, si disputerà allo Stadio Maradona domenica alle ore 15 anziché sabato 29 alle ore 15. Lo ha ufficializzato la Lega Serie A in attuazione dell'ordinanza del Prefetto di Napoli. Posticipata anche Udinese-Napoli per la 33^ giornata (giovedì 4 maggio alle 20.45 anziché martedì 2 alle 20.45) e Udinese-Sampdoria per la 34^ (lunedì 8 maggio alle 18.30 anziché domenica 7 alle 15). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 28-Apr-23 13:18