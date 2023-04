Volley: Taranto. Ingaggiato lo schiacciatore Filippo Lanza

L'ex azzurro torna in Italia dopo due anni all'estero TARANTO (ITALPRESS) – Il mercato della Gioiella Prisma Taranto inizia con un bel colpo. Il club del presidente Antonio Bongiovanni, infatti, ha reso noto che è stato "raggiunto l'accordo con un campione internazionale, lo schiacciatore Filippo Lanza. Classe 1991 per 1,96 m di Zevio, in provincia di Verona, Lanza ritorna in Italia dopo due stagioni all'estero. La scelta è ricaduta su un grande atleta di vasta esperienza internazionale con un palmarés talmente importante che non avrebbe bisogno di presentazioni, campione che ha vestito la maglia azzurra per più di 13 anni, conquistando importanti trofei e riconoscimenti", sottolinea la società. "Mi ha attirato questo progetto nuovo della società – dichiara Filippo Lanza il cui ultimo club è stato quello polacco del Belchatow – con tanti nuovi innesti che potranno creare una squadra più competitiva per la SuperLega. Dopo i due anni giocati all'estero, avevo il desiderio di tornare a reinserirmi in una realtà con obiettivi diversi e validi nel campionato italiano. Per me è sempre bello tornare e rigiocare la Lega italiana che mi ha dato e a cui ho dato tanto, mi sento nell'età giusta per poter anche prendermi delle responsabilità maggiori e cercare di ottenere ancora grandi risultati con questa maglia". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/com 28-Apr-23 10:17