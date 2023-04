Basket: Mondiali. Italia con Angola, Filippine e Rep.Dominicana

In caso di passaggio del turno, incrocio col gruppo B con Serbia, Cina, Portorico e Sud Sudan MANILA (FILIPPINE) (ITALPRESS) – Poteva andare decisamente peggio. Urna benevola per l'Italbasket che giocherà a Manila, nelle Filippine, la prima fase dei Mondiali in programma in estate: gli azzurri di coach Pozzecco sono finiti nel girone A con i padroni di casa delle Filippine, la Repubblica Dominicana e l'Angola. Si giocherà all'Araneta Coliseum, impianto della capitale filippina. In caso di passaggio del turno, l'Italia incrocerà il gruppo B con Serbia, Cina, Portorico e Sud Sudan. Gli Azzurri esordiranno il 25 agosto contro l'Angola, secondo impegno il 27 con la Repubblica Dominicana e il 29 ultima sfida della prima fase con le Filippine. L'Italia torna a giocare un Mondiale nelle Filippine a distanza di 45 anni dall'ultima volta: nel 1978 Dino Meneghin e compagni chiusero al quarto posto, l'oro fu vinto dalla Jugoslavia. Il board Fiba ha intanto deciso che l'edizione 2027 dei Mondiali si disputerà a Doha, in Qatar. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 29-Apr-23 16:02