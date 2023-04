Calcio: Getafe. Bordalas nuovo allenatore

E' il tecnico di Alicante il sostituto di Quique Sanchez Flores GETAFE (SPAGNA) (ITALPRESS) – José Bordalás è il nuovo allenatore del Getafe. Per il tecnico di Alicante si tratta di un ritorno, avendo già guidato la squadra per 212 partite tra il 2016 e il 2021, ottenendo in quel periodo anche una promozione nella massima serie e una qualificazione in Europa League. Bordalás sostituisce Quique Sanchez Flores, a cui è costata cara la sconfitta per 2-1 in casa contro l'Almeria. Il Getafe è attualmente terzultimo in classifica. – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/glb/red 29-Apr-23 13:02