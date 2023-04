Calcio: Sassuolo. Dionisi “Campionato non è finito, Berardi sta meglio”

Sul rinnovo ha aggiunto:"Quando ci saranno novità lo saprete. SASSUOLO (ITALPRESS) – "Come sta Berardi? Abbastanza bene, mi sento di dire che sarà convocato e a disposizione, si è allenato e oggi si allenerà con la squadra, poi vediamo". Inizia con una notizia positiva la conferenza stampa di Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo. Il fantasista neroverde non è ancora al 100 per cento e dovrà essere gestito in ottica delle tre gare ravvicinati in calendario: "Va tenuta in considerazione questa cosa ma non solo per lui, fermo restando che la partita più importante è quella di domani ma un occhio alle tre gare ci sarà". L'avversario è l'Empoli di Zanetti, una formazione in grado di creare diversi grattacapi: "Hanno un sistema di gioco che ti può mettere in difficoltà su palla persa, un sistema di gioco molto verticale, e creano occasioni in tutte le partite, anche in gare dove non sono stati strepitosi a livello di gioco, ed è una squadra che ci metterà in difficoltà ma dovremo scendere in campo convinti di dover riscattare la sfida precedente". Sul suo possibile rinnovo Dionisi ha spiegato: "Quando ci saranno novità lo saprete. Capisco, se ne continua a parlare, ma non c'è un caso, non ci sono polemiche. Se e quando ci saranno novità sarete sicuramente informati". I neroverdi sono reduci dal ko contro la Salernitana: "Le motivazioni fanno tanta differenza, poi non bastano, devi essere lucido, avere coraggio, qualità. L'ambizione di voler migliorare la classifica dobbiamo averla e l'abbiamo. A Salerno ci hanno battuto per le motivazioni. Domani l'Empoli avrà grandi motivazioni, perché leggo i giornali, sono stato a Empoli e so come verranno qua. Noi abbiamo parlato a inizio settimana, perché era giusto farlo. Noi siamo motivati e la speranza è che si riesca a trasferire tutto questo in campo. Possiamo migliorare da tutti i punti di vista. Mancano 7 partite, si giocheranno in poco più di un mese, anzi sono tante. Possiamo crescere da tutti i punti di vista, dobbiamo guardare un po' a tutto. Mi piacerebbe riuscire a ottenere il massimo crescendo nelle prestazioni e nei singoli, perché sarebbe bello finire in crescita, anche se questa squadra ha ancora margine di crescita". Infine sulla questione legata ad un Sassuolo senza obiettivi e dunque rilassato: "Ora siamo tredicesimi, la settimana prima eravamo decimi, fa differenza. Ai nostri occhi fa tanta differenza, sapendo anche che percorso abbiamo fatto. Il nostro campionato non è finito". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/gm/red 29-Apr-23 14:41