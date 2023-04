Commisso si gode la Viola “Non vendo e voglio risposte su stadio”

Barone blinda Italiano: "è confermato, ha un contratto". FIRENZE (ITALPRESS) – "Sono emozionato per aver portato la Fiorentina in Europa anche se qui le critiche non finiscono mai. Eppure altre proprietà, altre società come Genoa, Parma, Venezia, Bologna non sono mai andate in Europa negli ultimi 15-20 anni, noi ci siamo riusciti in quattro". Rocco Commisso parla con orgoglio della sua Viola, rivendicando fiero quanto fatto da quando ha preso le redini del club. "La cosa bella è che sono tornato e siamo andati in finale di Coppa Italia, ma ad oggi non abbiamo vinto niente – ha aggiunto durante una conferenza stampa al 'Franchi' – Sono scaramantico, non voglio dire che vinceremo qualcosa, domani abbiamo la Sampdoria ed invito i tifosi a venire allo stadio. L'obiettivo è fare meglio dell'anno passato e anche se in campionato non stiamo andando bene, abbiamo nuovi obiettivi nelle coppe. La squadra quest'anno giochera' 58-59 partite, un record per la storia della Fiorentina. Siamo concentrati sul prossimo mese sperando di vincere qualcosa". Commisso ricorda di aver difeso allenatore e dirigenti quando le cose non andavano bene. "Ho avuto un comportamento da leader. Quella è stata la svolta. Non so se tutti i presidenti si prendono queste responsabilita', alcuni in quattro anni non li ho neanche mai sentiti parlare". Per il presidente viola "Italiano è forse la persona piu' importante nella Fiorentina essendo l'allenatore. Lui ogni giorno sta con i giocatori e ci parla, bisogna dargli grande credito". Al fianco dell'imprenditore anche il dg Joe Barone, che sul futuro sportivo-tecnico della Fiorentina ha messo in chiaro: "Di Italiano inutile parlarne, è confermato, ha un contratto e lavoriamo per inserire ragazzi del nostro settore giovanile in prima squadra". Il discorso si allarga poi alla situazione del calcio italiano, soprattutto a livello economico. "Meglio che non parli piu' della Juventus senno' qualcuno si offende ma proprio la povera Juventus si è rovinata per Cristiano Ronaldo – ha detto ancora Commisso – Nessuno si metta in testa che qui si possano spendere soldi all'infinito". Il patron gigliato ha poi precisato che "la Fiorentina non è in vendita. Ho letto di una trattativa col fondo arabo Pif. Decido io quando venderò, chi vuole il club dovrà confrontarsi con me. Il mercato? Prima finiamo la stagione, Prade' è il responsabile ed è per noi è un valore aggiunto, speriamo di continuare a lavorare insieme anche in futuro". Inevitabile parlare poi della situazione del Franchi. "Ho fatto la promessa quando avevo 24 anni e divenni rappresentante degli studenti che non sarei mai entrato in politica. Ho grande rispetto di Nardella e dei politici ma la politica e la burocrazia stanno rovinando l'Italia. In Italia chi vuole investire non è aiutato se non è supportato dalla politica. Il 'Franchi' per me non è un monumento, non è all'altezza di Firenze, e non ci aiuteranno mai a farci fare uno stadio nei tempi e nei costi giusti, sotto il nostro controllo. La politica vuole controllare quello che è il futuro della città, inclusa la Fiorentina. Se inizieranno i lavori ci vorranno 3-4 anni per completarli e ne saranno passati 10 da quando sono qui. Io non metterò soldi in questo stadio, non è mio, è del Comune ma abbiamo bisogno di risposte: dove giocherà la Fiorentina? Quanto sarà l'affitto del canone e la sua durata? Quanto costerà alla Fiorentina essere senza il suo stadio?. Questo è il mio grande fallimento in vita perché non ho realizzato un nuovo stadio e ci avevo creduto". "Qui c'è una proprietà seria, abbiamo fatto un investimento fino ad oggi di oltre 400 milioni – gli dà man forte Barone – Abbiamo bisogno di risposte, la Fiorentina non è un giocattolo della politica. Siamo super danneggiati perchè giocheremo due anni fuori da Firenze. Solo noi e la Cremonese abbiamo pagato le tasse regolarmente – ha poi chiosato il dg – Abbiamo una società che ha liquidità per fare investimenti e pagare tutto. Siamo un club modello in Italia ed in Europa per proprieta', visione, settore giovanile e futuro centro sportivo". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xb8/glb/red 29-Apr-23 14:44