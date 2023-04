F1: Gp Azerbaijan. Leclerc in pole per la gara sprint

Dietro di lui Perez e Verstappen. BAKU (AZERBAIJAN) (ITALPRESS) – Charles Leclerc scatterà in prima posizione nella gara sprint del gran Premio dell'Azerbaijan, grazie alla pole position conquistata con il tempo di 1'41"697. Prima storica pole del nuovo format shootout, con la Ferrari del monegasco che si piazza davanti alle Red Bull di Sergio Perez (+0.147) e Max Verstappen (+0.290), con George Russel (+0.555) che partirà invece dalla quarta casella della griglia nella gara sprint in programma alle 15. Partirà in quinta posizione l'altra Ferrari di Carlo Sainz, con Lewis Hamilton (Mercedes) in sesta posizione. A completare le prime dieci caselle della griglia Albon (Williams), Alonso (Aston Martin), Stroll (Aston Martin) e Norris (McLaren). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xi6/gm/red 29-Apr-23 12:02