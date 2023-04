Motomondiale: Gp Spagna. Aleix Espargarò in pole position

Dietro di lui Miller e Martin. JEREZ DE LA FRONTERA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Lo spagnolo Aleix Espargarò ferma il cronometro su 1'37"216 e conquista la pole position nel GP di Jerez de la Frontera in vista della sprint race. Secondo posto per l'australiano Jack Miller (Ktm, +0"221), terzo Jorge Martin (Ducati, +0"242). Quarto posto per Brad Binder (Ktm, +0"316), quinto Pecco Bagnaia (+0"341) con la sua Ducati. Sesto posto per il sorprendente Dani Pedrosa (+0"367), settimo Oliviera, ottavo Zarco, nono Luca Marini, decimo Vinales. La sprint race è in programma alle 15. – foto agenzia fotogramma.it – (ITALPRESS) mga/gm/red 29-Apr-23 12:04