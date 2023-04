Zanetti “Sassuolo forte, motivazioni devono fare differenza”

"Penso che questa squadra si meriti di raggiungere la salvezza". EMPOLI (ITALPRESS) – La salvezza è ancora un discorso aperto ma l'Empoli vuole chiuderlo il prima possibile e dare una svolta a questo finale di campionato. Lo sa bene mister Zanetti, che carica i suoi in vista della gara di domani: "Il Sassuolo è forte – dice Zanetti – , non sarà una gara facile. Nel girone di ritorno sta facendo quello per cui è stato costruito. Per noi le motivazioni devono fare la differenza. Abbiamo messo un punto sul passato, ora proiettiamoci su queste sette partite, dobbiamo avere la forza di superare gli ostacoli. L'unico approcccio sbagliato è stato contro la Cremonese, purtroppo si fanno tanti punti all'inizio si rischia di perdere la fame e poi subentra la paura. Ora non guardiamo gli altri, guardiamo noi stessi, penso che questa squadra si meriti di raggiungere la salvezza". Inizia una settimana decisiva per gli azzurri, con 3 gare importanti. "Può essere una settimana importante – dice Zanetti – le gare però vanno vinte. Non so come descriverei il momento, bisogna solo essere positivi. A salvarci ci teniamo tutti. Abbiamo faticato molto per essere qua, dobbiamo essere consapevoli di chi siamo, che è la cosa più importante. Non dobbiamo perdere lucidità e consapevolezza perché abbiamo numerose partite con tanti punti in palio. Le critiche fanno parte del gioco e le accetto, c'erano anche quando eravamo decimi in classifica. Mi preoccupo se i tifosi non ci sostengono, ma non è questo il caso, sono sempre vicini quando siamo in campo . Dobbiamo fare quadrato con chi vuol bene a questa squadra". Gli azzurri possono tornare a contare su Guglielmo Vicario, elemento importantissimo per la squadra. "Vicario torna a essere titolare contro il Sassuolo – rivela Zanetti -. Devo dire grazie a Perisan che ha lavorato alla grande. Anche Akpa Akpro ha recuperato, come Fazzini anche se è a mezzo servizio. Sono contento di trovare Bajrami da avversario, non ho mai negato che lo stimo e lo apprezzo. Lui ha fatto la sua scelta, da rispettare, non so se è giusta. Noi ora abbiamo altri giocatori che devono dimostrare e prendere per mano la squadra. Pjaca? Credo che possa darci ancora una mano, in questo momento il gruppo tira dalla stessa parte, poi ognuno tra un mese farà le sue scelte. Baldanzi? Mi interessa vedere quello visto con l'Inter – dice Zanetti – deve solo fare quello che sa fare". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mar/gm/red 29-Apr-23 14:59