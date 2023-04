Calcio: Juve. Calvo “Allegri non è in discussione”

"Futuro ds? Chi arriverà si dovrà integrare con la Juventus" BOLOGNA (ITALPRESS) – "Gli obiettivi sono il secondo posto e la finale di Europa League, prima arriviamoci e poi pensiamo a vincere la coppa". Così Francesco Calvo, Chief Football Officer della Juventus, ai microfoni di Dazn nel prepartita del match contro il Bologna. Sul futuro di Allegri: "Confermarlo, in questo momento, è un ovvietà, questo è il nostro pensiero. E' arrivato per un progetto di quattro anni e nemmeno siamo a metà. Per lui parlano gli 11 trofei vinti e le due finali di Champions League in sette anni. Non è in discussione". Il dirigente bianconero ha parlato anche del futuro ds: "Stiamo pianificando il futuro. Lo stiamo facendo con Cherubini e il mister insieme a me. Siamo un blocco granitico che lavora sul futuro oltre a concludere la stagione al secondo posto e in finale di Europa League. Chi arriverà in futuro si dovrà integrare con la Juventus. La solidità della Juve non dipende da una sola persona. Quando abbiamo ricevuto la penalizzazione era un momento difficilissimo, ma lo abbiamo superato. Questo è il momento più difficile della stagione, ma anche quello giusto per ripartire e cambiare marcia". – Foto Image – (ITALPRESS). xd6/glb/red 30-Apr-23 20:54