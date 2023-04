Calcio: Serie A. Inzaghi “Una delle migliori gare da quando sono qui”

Il tecnico dell'Inter: "In campionato persi punti per stanchezza o mancanza di lucidità" MILANO (ITALPRESS) – "Abbiamo fatto una delle migliori prestazioni da quando sono qui. A fine primo tempo ho fatto i complimenti e ho chiesto ai ragazzi di non mollare e di non perdere le distanze. Abbiamo sfidato una squadra fortissima, ma oggi si è vista una bellissima Inter". Queste le parole del tecnico dell'Inter Simone Inzaghi dopo la vittoria in rimonta per 3-1 sulla Lazio. "Dovevamo avere la giusta motivazione, ora avremo altre partite importanti – ha aggiunto il mister nerazzurro a Sky -. Ho avuto grandi segnali da chi ha iniziato e da chi è entrato. C'è stato uno spirito di gruppo pazzesco. Dobbiamo continuare così". Decisiva una doppietta di Lautaro e un gol di Gosens, poi costretto ad uscire per un infortunio: "Ha avuto una lussazione alla spalla, speriamo di non perderlo perché da gennaio sta facendo molto bene. Ci sta dando tantissima intensità, speriamo che non si debba fermare". E aggiunge: "Anche oggi i tifosi ci hanno incitato dall'inizio alla fine, sono importantissimi per noi e c'è grande unione. In campionato abbiamo perso qualche punto importante per stanchezza o mancanza di lucidità. Ma sono soddisfatto di quel che abbiamo fatto nelle coppe". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/mc/red 30-Apr-23 15:05