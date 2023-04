Calcio: Serie A. Sarri “Lazio arrendevole nel momento decisivo”

Il tecnico biancoceleste: "L'Inter ha un'altra cilindrata rispetto a noi" MILANO (ITALPRESS) – "Nel momento clou della partita siamo diventati arrendevoli e abbiamo preso gol in maniera morbida, perdendo un pallone che non si doveva perdere. Fino al 65' abbiamo concesso qualche tiro, ma abbiamo avuto anche la palla del 2-0. Negli ultimi venti minuti siamo calati sotto tutti i punti di vista, non solo fisico". Lo ha detto il tecnico della Lazio Maurizio Sarri dopo la sconfitta in rimonta contro l'Inter per 3-1 a San Siro. "Ho avuto la sensazione che l'Inter ha un'altra cilindrata rispetto a noi – ha spiegato a Dazn -, c'è un percorso lungo da fare per arrivare a questi livelli". E sulla sostituzione di Immobile per Pedro: "Non è ancora al massimo della condizione, ha fatto uno spezzone abbastanza lungo. La squadra era in sofferenza e credevo che con un giocatore di palleggio si potesse allentare la pressione", conclude Sarri. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/mc/red 30-Apr-23 15:34