Ciclismo: Giro2023. Ancora positivo al Covid, forfait di Ciccone

Lo scalatore abruzzese soffre di sinusite, tosse e stanchezza: "Assurdo" ROMA (ITALPRESS) – Giulio Ciccone non sarà al via del Giro d'Italia 2023 (6-28 maggio). Il 28enne scalatore abruzzese della Trek-Segafredo è stato costretto al forfait perché ancora positivo con sintomi al Covid-19, circostanza che non gli permetterebbe di presentarsi al top sabato per la Grande Partenza a Fossacesia Marina, proprio nel 'suo' Abruzzo. Ciccone, nativo di Chieti, è risultato positivo per la prima volta lunedì 24 maggio e da allora non ha potuto allenarsi a causa di sinusite, tosse e stanchezza. "Rinunciare al Giro mi spezza il cuore – ha ammesso Ciccone, professionista dal 2016, vincitore in carriera di tre tappe al Giro, oltre alla classifica scalatori 2019 – Non riesco a trovare altre parole per descrivere i miei sentimenti in questo momento. Avrei affrontato la mia corsa preferita dopo il miglior inizio di stagione della mia carriera. Sarei partito da casa, dal mio Abruzzo: un evento storico, anzi unico. Era tutto perfetto e poi…. Sembra assurdo, devo ingoiare un boccone amaro e il pensiero di cosa avrei potuto fare in questo Giro resterà nella mia mente a lungo. D'altra parte, devo ascoltare il mio corpo. Ho bisogno recuperare nel migliore dei modi perché la stagione è lunga e il rischio di comprometterla sarebbe stato troppo alto. È una decisione difficile, ma devo accettare il fatto e guardare oltre. Appena tornerò a correre – ha concluso Ciccone – trasformerò questa delusione in determinazione". La Trek, che perde così il suo capitano, ufficializzerà martedì la squadra per la corsa Rcs. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 30-Apr-23 12:02