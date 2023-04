F1: Gp Azerbaijan. Verstappen “2° posto buon risultato, bene nel passo”

"Ho avuto un po' di sfortuna con l'ingresso della Safety Car" BAKU (AZERBAIJAN) (ITALPRESS) – "Ho avuto un po' di sfortuna con l'ingresso della Safety Car. Ho cercato comunque di giocare con gli strumenti a nostra disposizione, trovando un buon passo negli ultimi giri. Non una vittoria come mi aspettavo, ma comunque un buon risultato per il team". Queste le parole di Max Verstappen, secondo nel Gran Premio dell'Azerbaijan. E guardando avanti: "Baku è molto diverso come tracciato rispetto a Miami, sicuramente imparerò da questa gara e riuscirò insieme al team a concentrarmi per tracciati differenti come Imola e Montecarlo". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xi6/glb/red 30-Apr-23 15:07