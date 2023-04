Volley: Scatta domani la finale scudetto tra Trento e Civitanova

Gara-1 in programma alla BLm Group Arena, Lorenzetti "Le partite più belle da vivere" TRENTO (ITALPRESS) – Si apre domani, lunedì primo maggio alla BLM Group Arena di Trento (ore 18.15, diretta Raisport HD), la serie di finale play-off scudetto 2023. Dopo aver eliminato in quattro partite Monza nei quarti di finale e poi in cinque Piacenza in semifinale, l'Itas Trentino si appresta ad affrontare la Cucine Lube nella sfida al meglio delle cinque partite che assegna il titolo italiano. Dopo sei anni di attesa Trentino Volley torna a giocare le partite che assegnano lo scudetto e potrà farlo contando sul fattore campo in ben tre delle (potenziali) cinque partite previste. La squadra gialloblù arriva all'appuntamento ulteriormente rinvigorita nello spirito e nel fisico dalla vittoria di martedì sera in gara 5 di semifinale su Piacenza, dove ha mostrato quanto l'apporto del pubblico possa essere determinante. "Quelle che iniziano domani sono sicuramente le partite più belle da vivere per qualsiasi componente dell'ambiente pallavolistico – ha sottolineato in sede di presentazione l'allenatore Angelo Lorenzetti – Siamo orgogliosi di poterle di nuovo giocare, ma ovviamente non vogliamo accontentarci di questo, anche perché abbiamo lavorato tutta la stagione per poter arrivare a dire la nostra proprio ora". La compagine allenata da Gianlorenzo Blengini, campione uscente, arriva a questa serie forte di una doppia qualificazione in rimonta rispetto a Verona nei quarti di finale (da 0-2 a 3-2) e a Milano in semifinale (da 1-2 a 3-2), situazioni che hanno offerto ancora maggior convinzione nei propri mezzi oltre ad un modulo che è stato in grado di sorprendere gli avversari, liberando maggiormente l'estro in attacco del bulgaro Nikolov (best scorer dei suoi nei Play Off con 169 punti in dieci gare) e responsabilizzando anche l'opposto Zaytsev in fase di ricezione. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 30-Apr-23 11:02