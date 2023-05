Basket: Nba. Denver sul 2-0 contro Phoenix, colpo Philadelphia a Boston

Jokic fra i Nuggets e Harden nei Sixers i protagonisti DENVER (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Fra poche ore sarà annunciato l'Mvp della regular season ma a Denver e dintorni non hanno molti dubbi su chi lo meriterebbe, soprattutto dopo gara 2 contro Phoenix. Nikola Jokic si prende ancora una volta i Nuggets sulle spalle e con una prestazione da 39 punti, 16 rimbalzi e 5 assist mette il timbro sul 97-87 che indirizza la semifinale della Western Conference verso il Colorado. In una serata magra per Murray e Porter jr (3/15 al tiro il primo, 2/7 il secondo) ci pensa il serbo ad affondare i Suns, dove Booker e Durant chiudono rispettivamente con 24 e 35 punti ma anche con un complessivo 24/57 dal campo. Da sabato la serie si sposta in Arizona ma piove sul bagnato in casa Suns: a forte rischio la presenza di Chris Paul, uscito per un problema muscolare nel terzo quarto. A Est, invece, colpo di Philadelphia in gara 1 al TD Garden nel segno di James Harden: fuori Joel Embiid per una distorsione al ginocchio destro, il Barba risponde presente e mette a referto 45 punti, compresa la tripla decisiva a 8"7 dalla sirena, stendendo i Celtics 119-115. "Non siamo arrivati qui aspettandoci di perdere, siamo venuti qui per vincere", il messaggio di Harden, che ha trovato in Maxey (26 punti) ed Harris (18 punti) dei validi alleati. Mastica amaro Boston, a cui non bastano un Tatum da 39 punti e 11 rimbalzi e un Brown da 23 punti. Domani notte, sempre al TD Garden, il secondo atto. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). glb/red 02-Mag-23 08:36