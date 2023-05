Calcio: Baroni “Vogliamo punti anche con Juve”, Banda nel tridente

Recuperato anche Colombo, fuori Gallo e Strefezza LECCE (ITALPRESS) – Dopo aver ritrovato i tre punti contro l'Udinese, il Lecce sogna di battere in rapida successione un'altra formazione bianconera. I salentini, nel turno infrasettimanale, troveranno davanti a sè la Juventus di Massimiliano Allegri. La Vecchia Signora ospiterà i giallorossi nel periodo peggiore del proprio campionato: appena una vittoria raccolta nelle ultime cinque giornate. Ci sarà dunque voglia di rivalsa fra le fila dei piemontesi, ma il Lecce dal proprio canto avrà tutte le intenzioni di cercare un'impresa che potrebbe dimostrarsi cruciale in ottica salvezza. In mattinata, sotto una pioggia battente, si è svolta la rifinitura, al termine della quale mister Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa. "Dobbiamo provare a vincere su ogni campo, ci servono punti per avvicinarci all'obiettivo. Dobbiamo andare a Torino per fare la nostra partita, lo merita anche l'avversario e lo stadio. Ci sono tutti gli elementi per provare a far bene. Sarà una gara difficile, non c'è dubbio, ma anche questo fa parte del campionato che stiamo facendo". Contro l'Udinese è arrivata una vittoria scaccia-crisi che mancava da due mesi e mezzo. "Quella serie di sconfitte non è stata bella, del resto si vive di risultati, ma io ero tranquillo perché la prestazione c'è sempre stata e chiedevo ai ragazzi di concentrarsi su quello. Determinazione, concentrazione e non aver mai paura dell'avversario ti avvicina al risultato. Alla mia squadra dico che non c'è domani, ai ragazzi chiedo di giocare ogni partita come se fosse l'ultima. Questo deve essere l'atteggiamento. Il Lecce, così come tutte le piccole che devono lottare per guadagnarsi la Serie A, deve lottare sempre. Non possiamo permetterci di fare calcoli". La gara di andata venne decisa da un gol di Fagioli, ma al Via del Mare il Lecce dimostrò di poter tener testa alla Juventus. Mister Baroni sa che squadra troverà a Torino: "All'andata non eravamo ancora pronti a fare un certo tipo di calcio, eravamo più attendisti. Penso sia sbagliato pensare che la Juve non stia facendo bene. Ho visto la gara di Bologna, è stata viva, piena di corsa e determinazione. Purtroppo ci troveremo di fronte un'ottima squadra, dunque dovremo esserci sia fisicamente che mentalmente. Sono gare che se vai rannicchiato ti ammazzano. L'avversario ha un grandissimo livello ed è competitivo a livello europeo. C'è stato anche un grande lavoro dal punto di vista tecnico perché ha fatto tanti punti". Baroni ha definitivamente recuperato Colombo, che sarà della partita anche se ha svolto anche oggi del lavoro differenziato. Non sono invece stati convocati Gallo per infortunio e Strefezza per squalifica. Non al top anche Gendrey ed Umtiti: "In partite così ravvicinate non posso pensare al turnover. È chiaro che si valuta qualche acciacco, ma di certo non il diffidato. Noi andiamo oltre, la squadra deve sapere che si parte per fare una prestazione importante e non possiamo permetterci di lasciare nulla per strada". Sulla fascia sinistra ci sarà Pezzella, mentre a completare l'attacco Banda è in pole: "Al 99% partirà dall'inizio, è giusto e sta bene, è entrato molto bene con l'Udinese e ripeto che lo considero un titolare. Ci ha dato una grande mano, così come tutti gli altri che hanno giocato". A centrocampo Gonzalez si gioca una maglia da titolare con Oudin, mentre è pronto a vestire i panni di centravanti dal primo minuto Ceesay. Nelle retrovie in molti dovranno stringere i denti. Dirigerà l'incontro Fourneau, con Abbattista al Var. La squadra è partita alla volta di Torino subito dopo pranzo a bordo di un volo charter. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). zzc/glb/red 02-Mag-23 14:38