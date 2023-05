Calcio: Diritti tv Mondiali donne, Infantino “Offerte inaccettabili”

Il torneo potrebbe non essere trasmesso nei 5 principali Paesi europei ZURIGO (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Gianni Infantino alza la voce. Sul tavolo le offerte per i diritti tv per i prossimi Mondiali femminili che si giocheranno in estate fra Australia e Nuova Zelanda, offerte che – in relazione ai cosiddetti Big 5, i cinque principali Paesi europei (Inghilterra, Italia, Francia, Germania e Spagna) – il presidente della Fifa definisce "inaccettabili". Nel ricordare che le emittenti pubbliche hanno "il dovere di promuovere e investire nello sport femminile", Infantino rivela che nonostante i Mondiali donne abbiano un'audience pari al 50-60% della Coppa del Mondo maschile, "offrono solo 1-10 milioni di dollari contro i 100-200 proposti per gli uomini. Questo è uno schiaffo a tutte le grandi giocatrici della Coppa del Mondo femminile e a tutte le donne del mondo". E stando così le cose il torneo potrebbe non essere visibile nei cinque Paesi in questione: "Per essere molto chiari, è nostro obbligo morale e legale non svendere la Coppa del Mondo. Pertanto, se le offerte continuano a non essere eque (nei confronti delle donne e del calcio femminile), saremo costretti a non trasmettere l'evento nei 'Big 5'", la minaccia di Infantino. – foto Image – (ITALPRESS). glb/red 02-Mag-23 11:03