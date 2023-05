Calcio: Serie B. Giudice, stop per 11 giocatori e 3 allenatori

Tre giornate a Cionek (Reggina), due a Diakite (Ternana), fermato Bisoli, Inzaghi e Gilardino. ROMA (ITALPRESS) – Tre giornate di squalifica a Thiago Cionek (Reggina) "per avere colpito con una violenta manata al volto un avversario"; due giornate a Salim Diakite (Ternana) "per un'espressione ingiuriosa al Direttore di gara". Lo ha deciso il giudice sportivo della serie V dopo le gare della 35a giornata della Serie BKT. Un turno a Elias Cobbaut (Parma), Giuseppe Di Serio (Perugia), Matteo Arena (Spal), Eric Fernando Botteghin (Ascoli), Alberto Dossena (Cagliari), Kamil Glik (Benevento), Vittorio Parigini (Como), Marko Rog (Cagliari) e Michael Svoboda (Venezia). Fermi per un turno anche i tecnici Pier Paolo Bisoli (Sudtirol), Alberto Gilardino (Genoa) e Filippo Inzaghi (Reggina). Tra le società, ammende ad Ascoli e Pisa (1.000 euro). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). gm/red 02-Mag-23 17:37