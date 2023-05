Ciclismo: Giro2023. Soudal-Quick Step con Evenepoel,Ballerini e Cattaneo

Il belga: "Sempre speciale correre in Italia, ancora di più da campione del mondo" MILANO (ITALPRESS) – Remco Evenepoel sarà la punta di diamante della Soudal Quick-Step al via dell'edizione numero 106 del Giro d'Italia che scatterà sabato prossimo. Confermata dunque la presenza del belga campione del mondo e reduce dal successo alla Liegi-Bastogne-Liegi, fra i candidati principali alla vittoria della Corsa Rosa. A supportarlo ci saranno avide Ballerini, Mattia Cattaneo, Josef Cerny, Jan Hirt, Pieter Serry, Ilan Van Wilder e Louis Vervaeke. "Correre in Italia è sempre speciale, amo gli incredibili tifosi italiani e la loro passione per il ciclismo, per cui sono entusiasta di iniziare questo Giro – commenta Evenepoel – Farlo da campione del mondo lo rende ancora più speciale per cui cercherò di onorare questa maglia ogni giorno delle prossime tre settimane. Non è un segreto che voglia fare bene nella classifica generale e posso contare su un ottimo team: siamo tutti motivati e preparati a fare del nostro meglio". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 02-Mag-23 11:27