Tennis: Stop obbligo vaccino Covid, via libera per Djokovic a Us Open

Il serbo potrà prendere parte alla stagione sul cemento nordamericano NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Novak Djokovic potrà tornare a giocare gli Us Open. La Casa Bianca ha confermato che dal 12 maggio non sarà più obbligatorio per i viaggiatori stranieri che vogliono entrare nel Paese essere vaccinati contro il Covid. Il serbo, costretto a saltare anche i recenti Masters 1000 di Indian Wells e Miami, potrà dunque prendere parte alla stagione sul cemento nordamericano che scatterà a fine luglio ad Atlanta per poi concludersi con lo Slam newyorkese in programma dal 28 agosto al 10 settembre. – foto Image – (ITALPRESS). glb/red 02-Mag-23 09:44