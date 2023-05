Tennis: Torneo Madrid, Tsitsipas e Medvedev agli ottavi

Entrambi hanno bisogno di tre set per superare rispettivamente Baez e Shevchenko MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas approdano agli ottavi del "Mutua Madrid Open", quarto Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 7.705.780 euro, che si sta disputando sulla terra battuta della "Caja Magica" della capitale spagnola (combined con un WTA 1000). Il 27enne moscovita, secondo favorito del tabellone, fatica ma riesce ad avere la meglio in rimonta del connazionale Alexander Shevchenko, proveniente dalle qualificazioni, per 4-6 6-1 7-5. Tsitsipas, quarta testa di serie, ha pure lui bisogno di tre set per avere ragione dell'argentino Sebastian Baez, numero 25 del tabellone: 7-5 3-6 6-3 il finale. ALTRI RISULTATI 3^ TURNO Zhang (Chn) b. Norrie (Gbr, 11) 2-6 7-6(2) 7-6(2) Fritz (Usa, 8) b. Garin (Chi) 6-1 7-6(4) Cachin (Arg) b. Tiafoe (Usa, 9) 6-1 7-6(2) Karatsev (Rus) b. De Minaur (Aus, 16) 6-3 4-6 6-4 Struff (Ger) b. Lajovic (Srb) 6-7(2) 6-3 6- Zapata Miralles (Esp) b. Safiullin (Rus) 6-3 3-6 6-3 – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 02-Mag-23 07:41