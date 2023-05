Basket: Nba. New York pareggia serie di semifinale con Miami, ok Lakers

Il camerunense Embiid votato Mvp della stagione 2022-2023 NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – New York pareggia sull'1-1 la serie della semifinale di Eastern Conference di Nba contro Miami. Nella notte italiana, i Knicks superano in gara-2 gli Heat per 111-105 con 30 punti di Brunson, 25 di Randle e 24 di Barrett; tra gli ospiti assente Butler. Nella Western Conference, i Los Angeles Lakers espugnano per 117-112 il parquet dei Golden State Warriors in gara-1 di semifinale con 30 punti di Davis (27 di Curry tra i padroni in carica). Nel frattempo, il 29enne pivot camerunense dei Philadelphia 76ers, Joel Embiid, è stato votato Mvp della stagione 2022-2023 dell'Nba davanti a Nikola Jokic (Denver Nuggets) e Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks). – Foto Image – (ITALPRESS). mc/red 03-Mag-23 08:55