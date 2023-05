Forza Italia, Tajani “No aspiranti leader, Berlusconi nostra guida”

ROMA (ITALPRESS) – "Sono io che ho voluto fortemente questa manifestazione di Milano per dimostrare che Forza Italia è al fianco di Silvio Berlusconi, unico leader. Non ci sono 'leaderini' o aspiranti leader, io faccio il vicepremier e ministro, faccio il coordinatore e vicepresidente del partito, mi basta questo. Berlusconi è la nostra guida e non ci sono aspiranti leader dopo di lui". Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ad Agorà. "È lui che ci ha portato alla vittoria e anche questo governo è frutto di quella intuizione del 1994", spiega. -foto agenziafotogramma.it- (ITALPRESS). xb1/mgg/red 03-Mag-23 09:24