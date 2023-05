La Juventus ritrova la vittoria, Lecce battuto 2-1

Apre Paredes, pari di Ceesay su rigore, la decide Vlahovic TORINO (ITALPRESS) – La Juventus soffre ma si impone per 2-1 nella gara della 33esima giornata giocata all'Allianz Stadium di Torino contro il Lecce. La squadra allenata da Massimiliano Allegri è tornata così alla vittoria dopo tre sconfitte e un pareggio conquistando momentaneamente la seconda posizione in classifica in attesa di vedere cosa farà la Lazio in serata. Per il Lecce di Marco Baroni, invece, è arrivata la quinta sconfitta consecutiva in trasferta. Dopo aver rischiato in avvio, con un gol annullato a Ceesay per fuorigioco ravvisato immediatamente dall'arbitro Fourneau e poi confermato poco dopo dal Var, è stata la Juventus a passare in vantaggio al quarto d'ora con Paredes. L'argentino, al suo primo gol in bianconero, ha calciato una punizione bassa e di precisione che si è infilata all'angolo alla destra di Falcone. Gol annullato per fuorigioco anche alla Juventus: al 25' era stato Miretti ad andare a segno ma è stato il Var a negare la rete al giovane bianconero. Al 37', un mani in area di Danilo ha regalato a Ceesay la possibilità di riprendersi dal dischetto quello che in avvio il fuorigioco gli aveva negato e su rigore il gambiano non ha fallito, mettendo il pallone alla sinistra di Szczesny che aveva intuito. Juventus nuovamente un vantaggio a cinque minuti dal riposo con Vlahovic che in campionato non segnava dal 7 febbraio: su cross del connazionale Kostic leggermente deviato da Hjulmand, l'attaccante serbo ha girato il pallone di sinistro infilandolo sul secondo palo ancora alla destra di Falcone. Al 18' di una ripresa altrettanto vivace e intensa fino al termine, con diverse occasioni da una parte e dall'altra, da un corner dalla destra di Paredes, è stata la Juventus ad avere la più nitida occasione, andando vicinissima alla terza segnatura della serata con una grande incornata di Danilo che è andata a stamparsi sul montante alla sinistra del portiere. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xg3/glb/red 03-Mag-23 20:08