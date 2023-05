Volley: Champions. A Torino le Super Finals della Cev Champions League

Il 20 maggio saranno assegnati i due trofei, in campo anche Egonu col Vakifbank TORINO (ITALPRESS) – Due finali di Champions League a Torino in un'unica giornata di grande pallavolo. Le Super Finals della CEV Champions League del 20 maggio, presentate questa mattina nella Sala delle Colonne del Comune di Torino, rappresentano il momento più importante della stagione 2023 per il volley di club. Si sfideranno dunque le migliori quattro formazioni d'Europa in due match che si preannunciano, come di consueto, davvero elettrizzanti. Le CEV Champions League Volley Super Finals – che hanno fatto il loro esordio con questa formula nel 2019 – tornano in Italia per la seconda volta dopo l'edizione 2021 tenutasi a Verona quando tutto il mondo era ancora alle prese con la pandemia del coronavirus. Due finali in una sola giornata, che assegneranno il titolo di campione d'Europa femminile e maschile e che si svolgeranno al PalaAlpitour di Torino, l'impianto che nel 2018 ospitò la Final Six dei Mondiali maschili vinti dalla Polonia. Uno sforzo organizzativo che porterà sul parquet torinese le quattro squadre più forti d'Europa, almeno secondo il campo: la finale femminile sarà il derby di Istanbul tra la VakifBank di Giovanni Guidetti e di Paola Egonu e l'Eczacibasi Dynavit, mentre in campo maschile sarà il derby polacco tra Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle e Jastrzebski Wegiel. Perseguendo la completa parità di genere, le formazioni vincitrici si aggiudicheranno 500.000 euro ciascuna per un montepremi totale di 1,5 milioni di euro. Un anno speciale per la pallavolo italiana e torinese in particolare, visto che le Super Finals di Cev Champions League saranno il primo, grande appuntamento di un 2023 eccezionale: l'Italia organizzerà entrambe le rassegne continentali per nazionali, coinvolgendo nove città tra cui anche Torino in campo femminile. – Foto Image – (ITALPRESS). mc/com 03-Mag-23 14:29