Calcio: Figc. Serie B, altri 4 punti di penalizzazione per la Reggina

Diventano così 7 in totale i punti in meno per la squadra amaranto. ROMA (ITALPRESS) – Play-off lontanissimi e adesso bisognerà anche guardarsi alle spalle. Situazione sempre più dura per la Reggina, sanzionata con altri quattro punti di penalizzazione. La Federcalcio, infatti, ha reso noto che il "Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Roberto Proietti, ha sanzionato la Reggina con 4 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva, disponendo anche l'inibizione di 3 mesi per l'amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore del club Paolo Castaldi". Il club amaranto, già sanzionato dal TFN con 3 punti di penalizzazione il 17 aprile scorso, era stato deferito per "responsabilità propria e responsabilità diretta per una serie di violazioni in materia gestionale ed economica". Questa la nuova classifica Frosinone 71; Genoa * 67; Bari 61; Sudtirol 54; Parma 52; Cagliari 51; Pisa, Ascoli 46; Venezia, Palermo 45; Modena 44; Como, Ternana 43; Reggina *** 42; Cittadella, Brescia, Cosenza 38; Perugia 36; Spal 35; Benevento 32. ***: sette punti di penalizzazione *: un punto di penalizzazione – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/com 04-Mag-23 17:01