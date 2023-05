Calcio: Serie A. Rapuano arbitro di Milan-Lazio, Roma-Inter a Maresca

Per la sfida tra Cremonese e Spezia designato invece Guida ROMA (ITALPRESS) – Resi noti gli arbitri dei tre anticipi della 34esima giornata del campionato di Serie A 2022/23 in programma sabato 6 maggio. Sarà Antonio Rapuano della sezione di Rimini a dirigere Milan-Lazio (ore 15); Meli e Alassio gli assistenti, Orsato quarto uomo, Mazzoleni e Manganiello al Var; per Roma-Inter (18) designato Fabio Maresca di Napoli, assistito da Imperiale e Bresmes (Colombo quarto uomo, Di Paolo e Paganessi al Var). A fischiare in Cremonese-Spezia (20.45), infine, sarà Marco Guida di Torre Annunziata; Di Iorio e Del Giovane gli assistenti, Valeri e S. Longo al Var. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 04-Mag-23 13:40