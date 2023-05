Immigrazione, Piantedosi “Obiettivo ridurre flussi in entrata”

ROMA (ITALPRESS) – "L'obiettivo prioritario del governo resta quello di ridurre i flussi in entrata". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, rispondendo al question time al Senato. "Su questo continueremo ad operare con determinazione al fine di contrastare l'immigrazione irregolare e il traffico di esseri umani, facendo valere in tutte le sedi le legittime posizioni dell'Italia", ha aggiunto. "La sicurezza delle città e in particolare delle aree limitrofe alle stazioni ferroviarie costituisce una priorità per il governo. Grazie alle iniziative di rafforzamento della sicurezza presso le stazioni, la quasi totalità dei responsabili degli episodi sono stati individuati e assicurati alla giustizia in poche ore. Si tratta di episodi gravi che hanno generato allarme sociale, ma i dati dimostrano un livello di sicurezza delle nostre città superiore a quello registrato nelle analoghe realtà europee e nordamericane", ha spiegato. "Occorre agire per combattere il degrado e l'emarginazione sociale. Ritengo essenziale la costante interlocuzione e la leale collaborazione con i sindaci, che non devono essere lasciati soli. Il nostro obiettivo è continuare ad aumentare la presenza delle forze di polizia nei luoghi che presentano maggiori criticità e stiamo procedendo con le iniziative di rafforzamento degli organici", ha concluso (ITALPRESS). -foto agenziafotogramma.it- xi2/ads/red 04-Mag-23 17:13