Parigi2024: Pancalli “Paralimpiadi saranno grande evento”

Il numero uno del Cip è intervenuto alla "Notte delle Idee" a Palazzo Farnese. ROMA (ITALPRESS) – "Oggi un evento deve essere sostenibile dal punto di vista economico e sociale, ma nella legacy di un evento olimpico e paralimpico c'è anche quello che è intangibile, ossia la crescita culturale, sociale e la capacità di mettere in moto idee. Per il mondo che io rappresento la paralimpiade non è solo il più grande evento del 2024, ma dal 2024 in poi". Sono queste le parole di Luca Pancalli, Presidente del Comitato Paralimpico Italiano, durante la "Notte delle Idee" a Palazzo Farnese. "In Italia stiamo cercando di realizzare una silenziosa rivoluzione culturale utilizzando lo sport: oggi quello che stiamo facendo non è solo cercare di vincere medaglie, ma tentare di dare segnali al Paese insegnando alla nostra società civile ad arricchirsi delle differenze e non subirle, a guardarle come un valore aiutando i nostri paesi a crescere", conclude Pancalli. – foto Italpress – (ITALPRESS). gm/red 04-Mag-23 19:40