Parole contro Chiffi, Procura Figc apre indagine su Mourinho

Il tecnico della Roma ha apostrofato l'arbitro come "il peggiore incontrato nella mia carriera" ROMA (ITALPRESS) – Il Procuratore Federale ha aperto una indagine per le dichiarazioni rese dell'allenatore della Roma José Mourinho nel dopo gara di ieri sera della partita di Monza contenenti "giudizi lesivi della reputazione e del prestigio dell'arbitro Chiffi". Lo rende noto la Federcalcio. Lo Special One, dopo l'1-1 sul campo dei brianzoli, ha bollato il direttore di gara come "il peggior arbitro che ho incontrato nella mia carriera", svelando anche di essere stato in panchina con un micronfo. "Nelle prossime ore, acquisiti tutti i video ed audio delle dichiarazioni, verranno eseguite le formali contestazioni a Mourinho ed alla AS Roma a titolo di responsabilità oggettiva, prodromiche al deferimento dinanzi al Tribunale Federale Nazionale", si legge ancora nel comunicato della Figc. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 04-Mag-23 09:54