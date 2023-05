Rugby: Zebre. Altro rinnovo triennale, Trulla firma fino al 2026

L'estremo-ala vicentino è stato quest'anno uno dei più utilizzati da Roselli PARMA (ITALPRESS) – Altro rinnovo triennale per le Zebre che si assicurano fino al 30 giugno 2026 il talento, l'estro e l'esplosività di Jacopo Trulla. Con più di 1.000 minuti giocati in 18 gare stagionali, l'estremo/ala vicentino è stato uno dei giocatori maggiormente impiegati quest'anno da coach Roselli. Complessivamente, sono 41 le presenze e 9 le mete segnate con la franchigia federale per il 22enne, arrivato a Parma nell'estate del 2021 dopo due positive stagioni nel massimo campionato italiano col Rugby Calvisano nel corso delle quali ha potuto esordire nella coppa europea EPCR Challenge Cup e nel Guinness PRO14. Il n° 15 ha debuttato con la Nazionale maggiore precocemente, scendendo in campo il 14 novembre 2020 a Firenze contro la Scozia all'età di 20 anni. Da allora, sono arrivati altri 7 caps con l'Italia tra test match e Sei Nazioni e diverse convocazioni con le selezioni emergenti italiane. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 04-Mag-23 11:42