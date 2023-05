Basket: Nba. Riscatto Golden State, serie contro Lakers sull’1-1

I Milwaukee Bucks, intanto, esonerano coach Budenholzer SAN FRANCISCO (USA) (ITALPRESS) – Golden State tiene a bada Anthony Davis e limita LeBron James a 23 punti, al resto ci pensa Klay Thompson: 30 punti con otto triple, vittoria per 127-100 e serie sull'1-1. I Warriors tirano fuori l'orgoglio dei campioni in carica per restare in corsa nella semifinale della Western Conference contro i Lakers, aggrappandosi agli Splash Brothers: 20 punti e 12 assist per Stephen Curry, per un totale di 21 tiri messi a segno dall'arco dagli uomini di coach Kerr. Decisivo anche l'ingresso in quintetto di JaMychal Green, che nel pitturato riesce a reggere il confronto con Davis meglio di quanto avesse fatto Kevon Looney in gara 1: per lui alla fine 15 punti. Ci mette del suo anche Draymond Green (11 punti, 11 rimbalzi e 9 assist) mentre fra i gialloviola, detto di James, Davis non va oltre gli 11 punti e 7 rimbalzi con Golden State che rifila un parziale di 84-47 fra secondo e terzo quarto. Appuntamento ora a sabato notte per gara 3, con la serie che si sposta per i prossimi due round a Los Angeles. L'eliminazione al primo turno per mano di Miami da testa di serie numero 1 costa intanto il posto a Mike Budenholzer, esonerato dai Milwaukee Bucks nonostante avesse altri due anni di contratto oltre ad aver guidato Antetokounmpo e soci al primo Anello in 50 anni nel 2021. – foto Image – (ITALPRESS). glb/red 05-Mag-23 09:16