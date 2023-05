Calcio: Ballardini “Salvezza? Pensiamo solo alla gara con lo Spezia”

"Sarà una partita completamente diversa rispetto a quella di San Siro con il Milan", dice il tecnico della Cremonese CREMONA (ITALPRESS) – Una vittoria solo sfiorata. Sarebbe stata prestigiosa e soprattutto con due punti in più, pesantissimi, da mettere in classifica e credere ancor di più in una salvezza che resta lontanissima. Davide Ballardini, dopo la gara in casa del Milan e in vista dello scontro diretto con lo Spezia, non vuole fare bilanci, nè lasciarsi andare ai rimpianti o a fare tabelle di marcia verso l'obiettivo di mantenere la categoria. Per il tecnico della Cremonese c'è solo "la consapevolezza di aver fatto nell'ultimo periodo molto bene, ora bisogna proseguire così facendo buone prestazioni. Più che alla salvezza noi pensiamo alla partita contro lo Spezia, siamo ben coscienti delle difficoltà che ci sono da superare contro di loro e siamo attenti solo a quello". Non ci sarà Pickel, espulso a San Siro e squalificato dal giudice sportivo. Il tecnico grigiorosso difende il suo giocatore che si è lasciato andare a un brutto gesto di nervosismo, colpendo Tonali. "Pickel corre più degli altri, ma dopo il cervello ogni tanto non è in azione e ha quelle reazioni che non ci stanno, ma lo dico per lui prima di tutto. Mi sembra che la squadra stia abbastanza bene, con la partita di domani saranno quattro partite in nove giorni. E con così tante partite in pochi giorni bisogna essere bravi a gestirle". Si parla di questioni tattiche e Ballardini si sofferma su un reparto che al Meazza ha fatto un'ottima figura. "Il centrocampo è il cuore e il cervello di tutto, da lì viene la bravura nel chiudere gli avversari, nell'iniziare l'azione; il centrocampo deve appoggiare i difensori e sostenere gli attaccanti. La partita contro lo Spezia sarà completamente diversa da quella affrontata a Milano ma il centrocampo sarà ugualmente fondamentale". Detto questo, il tecnico della Cremo immagina una partita differente sotto diversi aspetti. "Con il Milan siamo partiti timidi e timorosi, mentre loro sono partiti molto forte, ma bisogna sempre considerare l'ambiente, la qualità degli avversari, eccetera. Poi siamo diventati più consapevoli delle difficoltà che potevamo creare. Lo Spezia è una squadra che aveva altri obiettivi, a gennaio hanno fatto investimenti importanti, hanno preso Shomorudov che è molto bravo. Andiamo a incontrare una squadra che si trova in quella posizione di classifica ma che ha un rosa all'altezza della categoria molto bene assemblata". Detto del centrocampo, certezze ma anche qualche dubbio negli altri reparti. "Credo che confermeremo la difesa a quattro, anche se, come si è visto pure a Milano, spesso adattiamo un difensore centrale che fa ogni tanto il terzino. Aiwu contro il Verona da terzino destro, o Vasquez da terzino sinistro a Milano. Abbiamo tanti difensori centrali e con la difesa a quattro a meno che non giochino i due terzini ci troviamo a dover adattare un centrale in fascia". A San Siro Chiriches ha mostrato il suo valore, la sua assenza si è sentita. "Chiriches ha confermato quello che la società aveva visto in lui ad inizio stagione. Contro il Milan ha fatto vedere di essere un giocatore di spessore, l'unica cosa è la salute: se sta bene Chiriches è quello che abbiamo visto". Problemi nel reparto offensivo. "Non ci sarà Tsadjout, mentre Dessers proverà a fare qualcosa di più ma ieri sentiva un po' di fastidio, se recupera lo farà per una piccola parte di gara. Oggi abbiamo come primo attaccante Ciofani. Possiamo mettere Felix, che ha caratteristiche completamente diverse, idem per Okereke". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/com 05-Mag-23 14:06