Calcio: Napoli campione.Abodi”Titolo meritato,festa continui civilmente”

"E' stata la mia prima squadra da bambino, sono felice per la città", dice il ministro per lo Sport ROMA (ITALPRESS) – "Il Napoli è stata la mia prima squadra da bambino. Sono felice per la città, mi dispiace per quello che è successo perché, anche in una serata di festa, c'è qualcuno che perso la vita. Quello che è emerso è la passione smisurata, il cuore enorme della comunità dei napoletani nel mondo. Complimenti a chi ha meritato sul campo, società, Spalletti e calciatori ma anche al pubblico, che è il 12° uomo in campo. Che la festa continui ma nella massima civiltà come Napoli ci ha insegnato recentemente rispetto al passato". Così Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, commenta lo scudetto del Napoli a margine dell'evento "Il processo di riforma dello sport: attualità e prospettive" organizzato all'Università del Foro Italico a Roma. "Sono sicuro che questa spinta di energia consentirà di migliorare ulteriormente i luoghi di sport più di quanto sia stato fatto con gli investimenti per le Universiadi". "Si investirà sull'impiantistica di allenamento e spero che, anche in ottica Euro 2032, si faccia un salto di qualità perché sarà bello festeggiare ancora un po 'ma poi si penserà a come continuare a vincere e convincere. Scontri a Udine? Evidentemente abbiamo margini di miglioramento perché queste cose vanno previste piuttosto che prenderne atto", ha concluso Abodi. – foto Image – (ITALPRESS). spf/ari/red 05-Mag-23 13:56