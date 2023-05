Calciomercato: Newcastle. Howe “Non possiamo permetterci CR7 o Neymar”

"Dobbiamo investire sui giovani e farli diventare i calciatori che possono essere" NEWCASTLE (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – "Non siamo nemmeno vicini a poterceli permettere". Eddie Howe, tecnico del Newcastle, stoppa sul nascere qualsiasi voce sui possibili arrivi di Cristiano Ronaldo e Neymar nonostante la presenza della ricca proprietà saudita alle spalle dei Magpies. "Sono fra i migliori giocatori al mondo ma non siamo nella posizione di poter affrontare certe operazioni, sia a livello di cartellino che di ingaggio – precisa – per cui dobbiamo investire sui giovani e farli diventare i calciatori che possono essere. Certe voci ci sono sin da quando è cambiata la proprietà, tutti hanno dato per scontato che i più grandi calciatori sarebbero venuti al Newcastle ma non abbiamo fatto quel tipo di mercato, economicamente non possiamo farlo, dobbiamo prendere i giocatori giusti per questo gruppo. Ronaldo e Neymar sono due calciatori incredbili ma so in quale direzione voglio portare la squadra e quello che possiamo e non possiamo fare sul mercato". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 05-Mag-23 15:54