Calciomercato: Tebas “Ritorno Messi al Barça? Solo se riduce ingaggio”

L'argentino guadagna attualmente 35 milioni a stagione al Psg BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – "Se torna sarà perchè guadagnerà meno che al Psg". Per Javier Tebas, presidente della Liga, è questa la prima condizione perchè Lionel Messi, in scadenza di contratto con il club francese, possa far ritorno in blaugrana dalla prossima stagione. Attualmente Messi guadagna 35 milioni di euro a stagione a Parigi, cifra fuori portata per il Barça. "Mi piacerebbe molto se tornasse ma è chiaro che le norme per tenere sotto controllo i conti vanno rispettate – ha avvertito il presidente della Liga – Non ricordo comunque l'ultimo Pallone d'Oro che ha giocato in Premier League. I giocatori migliori sono stati in Spagna e ora il miglior calciatore della storia vuole tornare, anche guadagnando di meno". Tebas sembra comunque fiducioso sul fatto che il Barça troverà la quadra: "Credo, ma è una mia opinione, che il Barcellona farà delle buone cessioni". – foto Image – (ITALPRESS). glb/red 05-Mag-23 11:03