Forza Italia si ritrova a Milano, attesa per discorso di Berlusconi

(Adnkronos) – Un applauso “che si è sentito fino al San Raffaele”, dove il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi è ricoverato da un mese, ha aperto i lavori della prima giornata della convention azzurra ‘La forza dell’Italia’, in corso agli East End Studios di Milano. E’ intorno alla figura del Cavaliere, il cui discorso chiuderà domani la manifestazione, che il partito si ritrova compatto: da ministri a viceministri, sottosegretari, coordinatori e capogruppo, tutti sono presenti. “Non potevo mancare alla convention, remiamo tutti nella stessa direzione”, ha detto la presidente degli azzurri al Senato, Licia Ronzulli.

Messaggi di unità arrivati a più riprese anche dagli altri big del partito, a partire dal coordinatore nazionale e vicepremier, Antonio Tajani. “Vogliamo confermare all’Italia che siamo una forza politica che conta all’interno del governo, guarda al futuro e ha un grande leader che si chiama Silvio Berlusconi. Lui rappresenta la nostra storia, il nostro presente e il futuro, è e sarà protagonista”. A fargli eco il ministro delle Riforme istituzionali, Maria Elisabetta Alberti Casellati: “Da qui Forza Italia manda un messaggio molto forte. Oggi si vede che il partito c’è, è una presenza forte”. La due giorni milanese “è una sorta di omaggio a Berlusconi, un modo per ringraziarlo per tutto quello che fa”.

Gli auguri per una pronta guarigione al leader azzurro sono arrivati anche dalla presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola e dal presidente del Ppe, Manfred Weber, in videocollegamento con la kermesse: “Sei un combattentente, sapevamo che ce l’avresti fatta, supererai anche questa sfida” il messaggio dei due. Dalla giustizia alla riforma della pubblica amministrazione, la due giorni è un’occasione per ricompattare il partito sulle sue storiche battaglie e offrire una prospettiva sul suo futuro in vista delle elezioni europee del 2024.

“Siamo molto soddisfatti – il commento a fine giornata di Tajani – abbiamo affrontato tanti temi e ci sono stati anche momenti commoventi come l’incontro tra Rita Dalla Chiesa e Caterina Chinnici”. Il discorso di Berlusconi? “Dovrebbe fare un video, non so se già l’ha registrato, dovrebbe essere così”, anticipa Tajani. “Un po’ di suspense ci vuole se vi dico quello che dice non va bene, credo sarà un discorso su Forza Italia, dal passato guardando al futuro. Forza Italia ha trent’anni di storia ma guarda al futuro. Credo vorrà dire questo”.

Secondo gli organizzatori, tra dirigenti e iscritti, sono almeno 1.500 le persone che hanno partecipato alla prima giornata e altrettante, se non di più, sono previste per domani.